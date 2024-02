Infortunio Thuram | ecco quante partite salterà

(Di mercoledì 21 febbraio 2024): il francese ko durante la partita contro l’Atletico Madrid:l’attaccante francese L’rimediato daè la principale nota dolente della vittoria dell’Inter sull’Atletico Madrid. L’attaccante francese ha infatti lasciato il campo per un un problema muscolare alla coscia tra primo e secondo tempo. Secondo Sky Sport il francesesicuramente le prossime tre, ossia il ritorno di Champions League al Wanda Metropolitano di Madrid e i due prossimi impegni di campionato contro il Lecce e il Genoa. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

