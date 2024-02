Bambino di 5 anni preso a frustate con i cavi elettrici | fermate mamma e zia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Picchiato e frustato violentemente, alla schiena e sulle gambe, perché colpevole di alcune “marachelle” e di capricci non tollerati dalla madre e dalla zia. Una scoperta agghiacciante, quella fatta dalla Procura di Catania, che ha aperto un’indagine sull’accaduto anche grazie alla segnalazione della preside della scuola frequentata dal, di soli 5: la donna aveva notato alcuni segni evidenti sul corpo del ragazzo e così ha allertato le forze dell’ordine, che sono riuscite a far chiarezza sull’accaduto. La madre e la zia della giovanissima vittima sono state poste in stato di fermo a seguito della terribile scoperta: hanno rispettivamente 28 e 23. In ospedale, i medici hanno riscontrato sul corpo delsegni di violenza compatibili con...