Raw 19 02 2024 The last chance

(Di martedì 20 febbraio 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ Honda Center di Anaheim, California. Lo show inizia subito con il primo incontro. Drew McIntyre vs. Cody Rhodes (3,5 / 5) L’opener della puntata, una sfida di alto profilo tra Drew McIntyre e Cody Rhodes. Un ottimo minutaggio per loro (quasi 20 minuti) e un livello tecnico eccellente sul ring. Nel finale a conquistare la vittoria è stato Drew grazie alla sua Claymore. Una vittoria meritata per lui. Winner: Drew McIntyre Nel backstage Andrade parla di come sia cresciuto in una famiglia legata al mondo del wrestling e della pressione che ha sempre avuto per ciò. Dice che la sua nuova vita è iniziata. Cody parla con Adam Pearce per fargli capire che sta bene. Nel frattempo entra anche Seth Rollins nella stanza rivolgendo uno sguardo di intesa. Elimination Chamber Qualifying ...

La WWE torna in Italia e fa tappa a Bologna! Biglietti in vendita da oggi: ...e WWE hanno rinnovato la partnership per trasmettere Raw, SmackDown e NXT in Italia in chiaro su DMAX (canale 52), con commento in italiano, e in lingua originale su Discovery+. WWE Royal Rumble 2024,...

Il nuovo album di Shakira è Las Mujeres Ya No Lloran: 'Ho trasformato la mia vulnerabilità in resilienza': ...Gerard Piqué Il nuovo album di Shakira Il nuovo album di Shakira sarà fuori il 22 marzo 2024 . ...No Lloran conterrà 8 brani inediti oltre a 7 successi internazionali già noti come Te Felicito con Raw ...

The Commission sets the bar high on the 2040 Climate Target: However, it also presents challenges such as increased demand for raw materials and potential ... The Commission's recommendations set the stage for a robust political debate throughout 2024, with ...