Mercato Juve | nuova idea di scambio per Soulé | chi può arrivare

(Di martedì 20 febbraio 2024) Lantus è interessata ad impostare una trattativa diche coinvolgerebbe Matias. I dettagli Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, lantus sarebbe interessata a Michael Olise del Crystal Palace. L’esterno 22enne era nel mirino del Chelsea nella scorsa sessione di calcio. Per convincere il club inglese a cedere il classe 2001, i bianconeri sarebbero anche disposti ad intavolare una trattativa dicon Matias. L’argentino è infatti molto apprezzato in Premier League.

Juve, si starebbe lavorando per Koopmeiners: ipotesi 35 milioni di euro più Soulé: Che sarebbero diventati 60 per effetto delle tante pretendenti pronte sul mercato a sferrare l'assalto pur di assicurarselo. Via Soulè dentro Koopmeiners, come cambierebbe la Juventus Matias Soulè è ...

Juventus, Koopmeiners vuole Madama: ecco come può arrivare: La strategia è chiara, con Cristiano Giuntoli che potrebbe tentare l'assalto nella prossima sessione di mercato . Koopmeiners alla Juve: la strategia di Giuntoli . La valutazione di Koopmeiners: ...

Mercato Juve: possibile offerta della Roma per Huijsen a giugno: La Juve non ha alcuna intenzione di cedere il classe 2005 e solo di fronte ad un'offerta fuori mercato attorno ai 30 milioni di euro potrebbe sedersi ad un tavolo per trattare l'eventuale cessione. ...