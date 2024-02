Benitez | «Sbagliai a lasciare il Liverpool per l’Inter Non si vince attaccando | si vince con l’equilibrio»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il tecnico del Celta Vigo ed ex Napoli Rafaha rilasciato un’intervista al The Athletic. Nella sua carriera fino ad ora ha vinto 13 trofei con sei club in tre paesi. La situazione del Celta sembra simile a quando sei arrivato all’Everton o al Newcastle… «Abbiamo lavorato duramente e cercato di fare il meglio per il club in una situazione molto limitata. I tifosi lo hanno apprezzato. Auguro tutto il meglio al Newcastle e Eddie Howe. Abbiamo avuto un ottimo rapporto e guardo ancora le loro partite. Ora sono in una situazione ideale per continuare a crescere e migliorare». Xabi Alonso e De Zerbi sono stati elogiati per nuovi, moderni approcci tattici, facendo cose diverse mai viste prima. Il calcio è cambiato davvero così tanto? «Il calcio di oggi è ancora abbastanza simile a prima. Sui social o i quotidiani puoi vendere l’idea che attaccare ora sia la cosa ...