Eruzione vulcanica a Reykjanes in Islanda | la terza in pochi mesi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nuovanella penisola diin. Si tratta dellaavvenuta nella regione ine della sesta dal 2021. L'è iniziata dopo un'intensa attività sismica alle 5.30 ora locale. L'precedente era iniziata il 14 gennaio ed era durata circa due giorni, con colate di lava che hanno raggiunto la periferia della città di Grindavik. Non è chiaro se anche questa volta la lava raggiungerà Grindavik. Lo scorso novembre le autorità islandesi hanno iniziato a costruire dighe per deviare i flussi di lava lontano dalle case e dalle infrastrutture critiche. L', che si trova sopra un punto caldo vulcanico nel Nord Atlantico, registra in media un'...

Giovedì 8 Febbraio 2024 - Alle 7:00 è iniziata un'intensa attività vulcanica a nord-est di S ýlingarfell, nel sud-ovest dell'Islanda a circa 30 chilometri da Reykjavik, vicino Grindavík. Reykjavík, 8 feb. (Adnkronos) - Un vulcano in Islanda ha eruttato per la seconda volta quest'anno, provocando fontane di lava alte fino a 80 metri.