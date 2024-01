Rugby | Gonzalo Quesada | “Per l’Italia voglio un po’ più di passione e fuoco sacro”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tutto è pronto per l’edizione 2024 del Sei Nazioni di, che scatterà venerdì 2 febbraio e si disputerà parallelamente alla manifestazione riservata alla categoria Under 20, mentre il torneo femminile partirà a fine marzo. La presentazione ufficiale della kermesse si è tenuta a Dublino, in Irlanda, ed il CT degli azzurri,, ha dichiarato in conferenza stampa, come riportato dall’ANSA: “Sono cresciuto in Argentina guardando il Sei Nazioni a febbraio con le serrande dei negozi abbassate e gli inni a tutto volume“. L’emozione del nuovo allenatore del: “Essere il primo allenatore argentino di una Nazionale che gioca nel Sei Nazioni mi fa sentire orgoglioso, è un vero onore e un grande privilegio. L’emozione è tanta, ma devo restare razionale per analizzare le prossime ...

