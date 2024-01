Highlights Jannik Sinner – Marc Polmans 6-4 6-0 | Kooyong Classic VIDEO

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Glidel match diche apre il suo 2024 battendo 6-4 6-0nel primo match del2024, torneo di esibizione sul cemento australiano.tornerà in campo stanotte contro Casper Ruud, che ha sconfitto due volte su due a Vienna tra 2020 e 2021. Il match è il secondo in programma dall’una di notte. Di seguito, ecco i punti migliori dell’azzurro a Melbourne. SportFace.

Il 2023 di Jannik Sinner racchiuso in un video di highlights , anzi due. Un’annata straordinaria per il Tennis ta altoatesino, capace di issarsi fino ... (sportface)

Sinner affronterà Marc Polmans nel Kooyong Classic 2024 , torneo d'esibizione in programma ... Seconda giornata di sfide e secondo impegno per Jannik Sinner nell'edizione 2024 del Kooyong Classic di tennis, torneo d'esibizione che si giocherà a Melbourne: giovedì 11 gennaio, nel secondo match. Marcia trionfale per Jannik Sinner all'esordio a Melbourne nell'edizione 2024 del Kooyong Classic, torneo d'esibizione che i tennisti utilizzano per affinare la condizione in vista degli Australian Open.