Anief | diverse misure per la scuola nella Legge di bilancio 2024

"Ricordiamo che l'ha previsto un'azione legale per questo tema " dice Marcello Pacifico , presidente nazionale- ribadiamo che interverremo sul Decreto Milleproroghe per prorogare l'..."Ricordiamo che l'ha previsto un'azione legale per questo tema " dice Marcello Pacifico, presidente nazionale- ribadiamo che interverremo sul Decreto Milleproroghe per prorogare l'...Il sindacato Anief anticipa alcune delle proposte emendative che saranno presentate al Decreto Milleproroghe 2024.Anief Campania non condivide il tono entusiasta di alcuni politici riportati dalla stampa per dei minimi cambiamenti che non portano ...