Quote antepost vincente EURO 2024 | Inghilterra e Francia favorite

(Di domenica 24 dicembre 2023) Eccoci all’articolo dedicato allesuldi, o Germaniase preferite. L‘edizione 2020, ma giocata nel 2021 per i noti problemi pandemici, fu vinta dall’Italia di Roberto Mancini anche se poi gli uomini del Mancio non seppero qualificarsi ai Mondiali 2022. Luciano Spalletti proverà a condurre i suoi a una InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Derby della Costa Azzurra e partita come sempre ad altissima tensione quella tra Marsiglia e Nizza, con i Phoceens di fatto all’ultima spiaggia dopo il mezzo passo falso di Tolosa. La squadra di Gasset è adesso a -6 dal sesto posto e ha come unica ...

La vittoria del Feyenoord in coppa ha reso il quinto posto in classifica molto prezioso perché manda direttamente al secondo turno di qualificazione di Europa League mentre i playoff locali per la Conference saranno giocati dalle squadre ...

Juventus-Milan vale orgoglio e secondo posto. Ecco le quote dei traders sul match dell'Allianz Stadium - Vietato pensare che Juventus-Milan non sia in questo momento una partita interessante. Bianconeri e rossoneri devono chiudere il campionato nel migliore dei modi: per i propri tifosi e anche ...tuttojuve

Cronaca meteo. Piogge, temporali, neve e freddo insistono sull'Italia. Situazione ed evoluzione per le prossime ore - ROVESCI SU VAL PADANA CENTRO-ORIENTALE. Il Nordest e l'Emilia Romagna sono ancora alle prese con fenomeni di instabilità e con piogge e rovesci sparsi e neve sulle Dolomiti friulane già dai 700/800m ...3bmeteo

L'Italia nella morsa del freddo svedese: ancora tanta neve a quote basse - Non si placa l'ondata di freddo intenso di origine scandinava: ancora piogge, temporali e tanta neve a quote basse. Qual è la tendenza per i prossimi giorni e il meteo previsto per il 1° maggio ...ilgiornale