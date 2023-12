Una cretinata totale | Bruno Vespa fa a pezzi i deliri antifascisti del Pd | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si scatena. E lo fa ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, il programma di Canale 5, nel corso della puntata di lunedì 4 dicembre. In studio si parla di uno dei casi più "peculiari" dell'ultima settimana: il tentativo di cambiare nome a Cervinia, poiché nome scelto da Benito Mussolini. Un tentativo, subito rientrato del presidente della regione Valle d'Aosta, ovviamente schierato a sinistra. Inutile dire checritichi in modo aspro l'idea. "Tutto questo è frutto di una profonda ignoranza. Allora abbattiamo il Colosseo, abbattiamo le chiese costruite sopra i templi romani, ma sono una banda di pazzi. Tutto fa parte di un periodo storico. Raffaello, che fu in qualche modo il primo sovrintendente di Roma, scongiurò il Papa di smetterla di prendere i marmi antichi per fare le chiese. Sono passati ...