Torino | Zapata in lacrime dopo la doppietta all’Atalanta | “Ci sono state cose interne…” VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 5 dicembre 2023) Unada ex che regala tre punti pesantissimi al. Duvansi è presentato con leall’intervista post gara di Daznle due reti segnate, la squadra che lo ha ceduto in prestito ai granata. Ora lee l’emozione per “l’amore che mi hanno dato tutti quanti, mi hanno fatto sentire importante”, spiega a Dazn. Poi aggiunge: “Ciinterne negli ultimi giorni di mercato dove ero prima, nel club non mi hanno dato il valore che meritavo. Ma quistato accolto nella miglior maniera. I momenti di difficoltà li sto superando”.ha vissuto degli ultimi giorni di mercato movimentati. Nelle ultime settimane di agosto infatti ...