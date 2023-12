Pozzuoli | malore alla guida del furgone | muore un operaio

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ha accusato unmentre eradi uned è morto. A perdere la vita unche si trovava aper una trasferta di lavoro. Così come spiega Cronaca Flegrea, la vittima si è sentita male all’altezza del Tennis Hotel, nei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Altre News in Rete:

Si sente male mentre è alla guida del furgone: morto un operaio

Tragedia adove questa mattina un operaio è morto dopo aver accusato unmentre era alla guida di un furgone. L'uomo, in trasferta per lavoro, si è sentito male all'altezza del Tennis Hotel in ...

POZZUOLI/ Malore alla guida, muore un operaio Cronaca Flegrea

Ladri in ambulanza a Pozzuoli, rubato il defibrillatore ai sanitari del 118 durante il soccorso a un anziano Internapoli

Si sente male mentre è alla guida del furgone: morto un operaio

Tragedia a Pozzuoli dove questa mattina un operaio è morto dopo aver accusato un malore mentre era alla guida di un furgone. L'uomo, in trasferta per lavoro, si è sentito male all'altezza del Tennis ...

POZZUOLI/ Nel mirino la gestione del Rione Terra, chiesto un Consiglio Comunale

POZZUOLI – È stato presentato al presidente del Consiglio Comunale di Pozzuoli un ordine del giorno per discutere del Rione Terra. Nel mirino la gestione dell’Antica Rocca. « Gli affidamenti ripetuti ...