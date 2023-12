Cip | Pancalli Tanti impianti non rispettano leggi accessibilità

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 5 dicembre 2023) "Noi utilizziamo lo sport per creare un paese migliore", dice il presidente del Comitato Paralimpico ROMA - "L'inserimento in Costituzione dello sport è fondamentale, ma da cittadino credo sia mancato o non si è avuto il coraggio di parlare di diritto allo sport. Prendo atto che quello intrapreso è