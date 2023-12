Oggi 4 dicembre | Santa Barbara Umiliata e offesa | poi fu uccisa per mano di suo padre

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Patrona dei Vigili del fuoco, invocata in caso di incendio,è una martire del III secolo che morì pur di non rinnegare la fede. Esistono diverse agiografie suche differiscono in molti elementi e non si ha traccia di una forte sicuramente attendibile per trarre informazioni circa la sua vita. Era L'articolo proviene da La Luce di Maria.