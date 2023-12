Juve | Rabiot bianconero per sempre… e il rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Adrienè sempre più il simbolo della rinascita dellantus e su Tuttosport ne hanno parlato anche per il futuro Adrienè sempre più il simbolo della rinascita dellantus e su Tuttosport ne hanno parlato anche per il futuro. Il centrocampista è diventato il simbolo della mentalità bianconera: i gol, gli assist, la fascia di capitano, la lezione all’ex interista Gagliardini… il francese sempre più nel cuore dei tifosi. E per il? Ci sarà da aspettare ad aprile nonostante la scadenza dell’attuale contratto sia a giugno 2024.