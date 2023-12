Altre News in Rete:

Milan, Bennacer: 'Ora si ricomincia. Coppa d'Africa Servirà qualcuno al 100%...'

1 Ismael Bennacer , centrocampista del, a Sky Sport , ha parlato del suo rientro in campo dall'infortunio: 'Semplicemente incredibile l'accoglienza… Sono molto contento di essere tornato, lo devo a tutto il lavoro che ho fatto.

Ex Milan, il Barcellona fissa il prezzo per Dest Calciomercato.com

Calciomercato Milan – Colpo in arrivo “Rossoneri fiduciosi di chiudere” Pianeta Milan

Napoli-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni

Milan e Napoli appunto. Pochi dubbi per entrambi gli allenatori. Osimhen torna finalmente titolare dal suo rientro dall’infortunio. In difesa conferma come terzino sinistro per Juan Jesus dopo i ko di ...

Gazzetta - Juve, rinforzi per il primato

Il Diavolo è vivo". Apre così La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, la prima pagina della rosea è dedicata al Milan: la squadra di Pioli è infatti ...