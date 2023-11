Li facevamo morire | l' intervista di Fuori dal coro all' infermiera Covid pentita va oltre l' orrore

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’didalall’mette paura come la mette la realtàogni incubo. Pazienti comuni a migliaia ricoverati per quella che assumono come una infezione ancora normale, tutto sommato, curabile, che salutano i parenti, fiduciosi di rivederli presto e invece è la f