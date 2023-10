Vera in streaming

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il film legale completo è disponibile in italiano su Mubi. Per ogni piattaformascopri se puoi guardare in abbonamento, noleggio, acquisto con prezzi per la versione SD, HD e 4K e con audio e sottotitoli in italiano (ITA) e inglese (ENG). INSU: ABBONAMENTO NOLEGGIO ACQUISTO INSU: Mubi Guarda Ora Non disponibile Non disponibile Powered by Filmamo Regia: Tizza Covi, Rainer FrimmelGenere: DrammaticoAnno: 2022Paese di produzione: AustriaAttori:Gemma, Annamaria Ciancamerla, Sebastian Dascalu, Asia ArgentoDurata:115?Distribuzione: Wanted La trama diracconta la vita quotidiana diGemma che, nella Roma di oggi, cerca di scrollarsi di dosso il peso dell’ingombrante cognome che porta, quello del famoso attore, icona ...