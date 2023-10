Virtus Bologna-Zalgiris in tv | programma | orario e diretta Eurolega 2023 2024 basket

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 1^ giornata dell’di. Comincia il percorso europeo della formazione di coach Banchi, con l’obiettivo di centrare un piazzamento migliore rispetto allo scorso anno. Le Vu Nere hanno iniziato la propria stagione nel migliore dei modi, prima aggiudicandosi la Supercoppa Italiana, e poi vincendo all’esordio in campionato contro Scafati. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 5 ottobre. Di seguito, le informazioni per seguire in-Scafati, valida per l’di ...