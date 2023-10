Uccide madre e fratello a Vignola | il 67enne è piantonato in ospedale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Uber Capucci, 67 anni diin provincia di Modena, ha ucciso a coltellate la88enne e il fratelli di 66 anni. Lo stesso Capucci è ina Baggiovara, dove non sarebbe in pericolo di ...

Uber Capucci, 67 anni di Vignola in provincia di Modena, ha ucciso a coltellate la88enne e il fratelli di 66 anni. Lo stesso Capucci è in ospedale a Baggiovara, dove non sarebbe in pericolo di vita. A scoprire i due cadaveri all'interno di un'abitazione in via Torino sono ...e fratello sono dunque le due vittime del duplice omicidio avvenuto a Vignola: la 88enne Anna Malmusi e suo figlio Emore Capucci, 66 anni. Il presunto autore del delitto, piantonato in ...

Uccide la madre e il fratello dopo una lite nel Modenese Agenzia ANSA

Duplice omicidio a Vignola, uccide la madre e il fratello a coltellate: chi sono le vittime il Resto del Carlino

