Il video hot del sindaco? Parla Quartieri | Ecco la mia verità su Tidei

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nello scandalo che vede coinvolto ildi Santa Marinella, Pietro, è stato tirato in ballo, per una vicenda di presunta corruzione, il titolare del notissimo ristorante di pesce che si trova a Santa Severa, “L'Isola del Pescatore”, Fabio. Secondola scatola nera di tutta la vicenda si concentra in una storia di presunta vendetta cheavrebbe macchinato nei suoi confronti, per via di negate sanatorie e concessioni legate all'attività. Fabioha deciso di consegnare in esclusiva a Libero la sua. Fabio, partiamo dall'inizio. Da quanto svolge l'attività nella ristorazione? «Da 103 anni la nostra famiglia si occupa di ristorazione. Io sono amministratore del ristorante “L'Isola del Pescatore” dal 1992 e in più abbiamo ...