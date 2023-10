Aziende Aperte | la Project for Building di Mornico al Serio si racconta

(Di lunedì 2 ottobre 2023)al. Sono più di 200 le adesioni per il tour guidato allafordial. L’azienda, specializzata nella produzione di elementi in plastica riciclata per il settore edile, è stata coinvolta nell’iniziativa “”, organizzata dal gruppo materie plastiche e gomma di Confindustria Bergamo per focalizzare l’attenzione su un comparto industriale che a livello nazionale è ai primi posti per valore economico generato, e che nel territorio bergamasco vanta eccellenze imprenditoriali. “Questa iniziativa punta a far conoscere a tutti il valore delle realtà imprenditoriali che caratterizzano il nostro territorio, definito non a caso la “Polymer Valley”.moderne, competitive, e sempre più ...

...e questo fa sì che il periodo in cui si potrà partecipare alle attività offerte per Cantine...tipici toscani nei pic - nic in vigna o nelle cene con gli abbinamenti del vini delle. ...L' indice S&P 500 rappresenta le 500 principaliquotate in borsa negli Usa. Da colossi tecnologici come Apple , Microsoft e Amazon a leader ...margine richiesto per mantenere le posizioni;...

“Aziende aperte”, alla scoperta della Polymer Valley insieme a Confindustria BergamoNews.it

20 ANNI DI FATTORIE DIDATTICHE APERTE DOMENICA 8 ... Padova News

Proseguirà per tutto ottobre Cantine Aperte in Vendemmia con ancora le cantine socie del ... toscani nei pic-nic in vigna o nelle cene con gli abbinamenti del vini delle aziende. Nato in Toscana oltre ...Energy Dome punta ad avviare i cantieri entro la fine del 2024, forte di un investimento di 54 milioni, per crescere all'estero, in Europa e negli Stati Uniti ...