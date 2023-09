Uccide la madre con una padella e un coltello La donna aveva fatto una scoperta choc sulla figlia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ha ucciso suapicchiandola con unadi ferro e pugnalandola una trentina di volte, perchéscoperto il suo segreto. La giovane si è dichiarata non colpevole spiegando di aver agito per un raptus di follia. Durante il processo gli avvocati della difesa hanno sostenuto che lasoffriva di un crollo psicotico al momento dell’aggressione e quindi non poteva essere ritenuta responsabile dell’omicidio. La psicologa assunta dalla procura ha detto che la ragazza soffre di problemi di salute mentale, inclusi tratti borderline della personalità, simulazione e disturbi d’ansia. Una storia che risale al 2019 e che torna sui giornali oggi dopo il processo e la condanna per omicidio. Leggi anche: Apre una raccolta fondi per le cure del tumore, guadagna 50mila euro ma si scopre la sconvolgente ...