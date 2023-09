Napoli | De Laurentiis sotto inchiesta per falso in bilancio

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 27 settembre 2023) No, non è un buon momento per ile per Aurelio De. La squadra non ha cominciato nel modo migliore il campionato del post-scudetto e il presidente deve affrontare potenziali guai giudiziari. I pm della procura di Roma hanno infatti proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati di Aurelio Deper l’accusa diin. Si tratta di un atto dovuto dopo la trasmissione degli atti da parte dei pubblici ministeri partenopei. Il procedimento è quello legato a presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Il presidente del, Aurelio DeLa vicenda Osimhen Lo scorso agosto i magistrati hanno spostato daa Roma ...