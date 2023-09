Marsiglia | Gattuso è il nuovo allenatore

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Gennaroè ildel. La panchina del club, lasciata da Marcelino dopo le minacce ricevute dai tifosi in un ambiente per nulla sereno, è stata occupata dall’ex centrocampista e Campione del mondo 2006.era molto vicino al Lione, dove è andato a sedere Fabio Grosso. Ora altecnico tocca il compito di risollevare la squadra. SportFace.

... ' Come Fabio Grosso, neo - allenatore dell'Olympique Lyonnais, e Gennaro, che arriva a, altri tredici vincitori della Coppa del Mondo 2006 sono diventati allenatori. Molto più dei ...Quindi era in dubbio la sua accoglienza da parte dei tifosi del. Rmc Sport rivela alcuni retroscena che hanno portato il club di Ligue1 a virare su, ormai il loro nuovo allenatore: '...

GATTUSO A UN PASSO DAL MARSIGLIA - Sportmediaset Sport Mediaset

Marsiglia, Gattuso già pronto per dirigere l'allenamento. Domani la presentazione TUTTO mercato WEB

Grosso e Gattuso in Ligue 1, l'Equipe non la prende benissimo e ricorda le brutte esperienze dei campioni del mondo 2006 come allenatori ...Dopo il poker subito contro il Paris Saint-Germain, l'OM ha deciso di esonerare Marcelino ed ingaggiare l'ex tecnico del Napoli Sta per iniziare una nuova ...