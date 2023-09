Marine virtuose e turismo sostenibile al centro della Monaco Smart and Sustainable Marina Rendezvous

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La sostenibilità, un elemento chiave per promuoveree unpiù responsabile e rispettoso dell’ambiente, è il fulcroand, un evento organizzato daManagement (M3). Questa società si occupa dello sviluppo,gestione epromozione di porti turistici e yacht club, e ha tenuto il summit presso lo Yacht Club de. L’evento ha visto la partecipazione di ospiti internazionali che hanno contribuito alla discussione, riunendo 50 startup e scaleup, oltre a numerosi architetti provenienti da 26 paesi, finanziatori e rappresentanti politici. Tra i partecipanti ...

... né semplici, ma sappiamo che l'unica strada da percorrere è riaprire attività, rendere il ... I 4 a causa delle condizioniproibitive non riuscivano più a raggiungere la riva così è ......esprime soddisfazione evidenziando che "l'accordo siglato è la prosecuzione delle attività... al di sotto dei 20°, e per il loro scarso adattamento ai cambiamenti delle temperature. ...

Nautica, allo Yacht Club de Monaco focus su marine virtuose e ... Il Sole 24 ORE

Nel 2023 è boom di nidi di tartarughe marine in Italia Nonsoloambiente

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo ed ex dg del Napoli, è intervenuto nel corso di Forza Napoli Sempre, condotta da Gianluca Gifuni, in onda su Radio Marte : “Credo che nel Napoli i problemi nascano ...Dopo i tre punti conquistati a Udine, la Fiorentina si presenta a Frosinone come quinta forza della classifica, due lunghezze sopra al Napoli partito un po' a rilento e che prima di ...