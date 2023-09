Koopmeiners | «Contento per la vittoria Atalanta | ora testa alla Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Le dichiarazioni del centrocampista dell’dopo lacontro il Verona: segnando anche un goal Ai microfoni di DAZN il centrocampista dell’Teunha rilasciato queste dichiarazioni dopo lacontro il Verona grazie ad un suo goal. «Sonoper il risultato, e per il terzo gol consecutivo in questo stadio. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, anche se dovevamo migliorare sul possesso. Fisicamente abbiamo fatto bene. Contro la Juve sarà una partita bellissima: serve ritornare a giocare come sappiamo per portare a casa un bel risultato davanti ai nostri tifosi».