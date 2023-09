Edoardo | il figlio di Serena Grandi e di Beppe Ercole | “Ho una sorella segreta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 settembre 2023)di, ex marito dell’attrice. Il giovane è omosessuale e non lo ha mai nascosto, raccontando anzi la storia del suo coming out insieme alla madre a Oggi è un altro giorno: “Avevo 14 anni quando ho fatto coming out, avevo già consapevolezza a 12/13 anni e io ho passato momenti atroci. Ho ricevuto insulti, scritte orrende sotto il mio civico, ma ho sofferto in silenzio, anche se lei comunque ci è arrivata. Avrei preferito farlo in maniera diversa”. “Ho sofferto in silenzio, anche se lei comunque ci è arrivata. Avrei preferito farlo in maniera diversa”. Sulla religione: “Io sono convinto che qualcosa vi sia e penso che la Chiesa debba aggiornarsi un po’, la Chiesa è casa mia”. Nato il 19 dicembre del 1989 a Milano,...