Accordo ICE-Empik | la vetrina per espandere il Made in Italy in Polonia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Con oltre 7 milioni di visite mensili, un fatturato tra i più alti dellae un’esperienza ultraventennale nel settore, l’e-commercesi afferma come una piattaforma di riferimento nel panorama digitale. L’ICE-, frutto della collaborazione tra l’Agenzia ICE e la rinomata piattaforma.com, rappresenta un’opportunità senza pari per le aziende che aspirano a promuovere e vendere i prodotti italiani in uno scenario internazionale sempre più influenzato dalla digitalizzazione. Approfondiamo i dettagli della partnership che promette di portare la creatività, la qualità e l’artigianalità italiane verso nuovi orizzonti. I punti chiave del progetto Il Patto per l’Export si arricchisce di una nuova e preziosa collaborazione: l’ICE-...