WWE | Con Endeavor si fa sul serio | The Rock combatterà ad Elimination Chamber? Il rumor fa sognare i fan!

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il ritorno di Thedi dieci giorni fa a Smackdown ha riacceso l’entusiasmo dei fan e la voglia di vedere uno scontro per decretare il “vero” Tribal Chief in quel di Wrestlemania 40. L’incontro tra il Great One e Roman Reigns è uno dei dream match che da anni vengono accostati ad ogni edizione dello Showcase of Immortals ma, a causa della pandemia ed agli impegni hollywoodiani del People’s Champion, non è mai stato veramente vicino ad una sua realizzazione come quest’anno. Ed un fattore importante può essere la creazione di TKO, dopo la fusione tra la stessa WWE e la UFC sotto l’egida di. I colleghi australiani, infatti, hanno riportato un’indiscrezione che avrebbe dell’incredibile. Già detto della decisione di portarein quel di Perth, nell’enorme Optus Stadium, la WWE starebbe ...