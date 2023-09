Traffico Roma del 25-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 settembre 2023) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione rallentamenti sul grande raccordo anulare sono segnalati in carreggiata esterna tra l’uscita per Pomezia via Ardeatina e tra Prenestina e lo svincolo per La A24 trafficata anche la tangenziale è stata Corso Francia via Salaria verso San Giovanni La polizia locale segnala un incidente in viale Jonio all’altezza di via Capraia altro incidente in zona Settecamini su via Tiburtina in prossimità di via Farindola è un terzo incidente via di Vigna Murata all’altezza di Viale Stefano Gradi questa sera dalle 22 sarà chiusa per lavori la galleria Giovanni XXIII verso la pineta Sacchetti la riapertura domattina alle 6 i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...