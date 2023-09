Serie A | Torino e Roma nel segno dei centravanti | Lukaku-Zapata | è 1-1

(Di domenica 24 settembre 2023) Sliding doors al Grande. Si chiude sul pari il posticipo della quinta giornata diA tra i granata e la, con i gol di due giocatori che hanno avuto il destino legato a doppio filo. Da una parte Duvan, arrivato all’ultimo secondo in Piemonte per sostituire Sanabria, dall’altra Romelu, che non sarebbe arrivato se il colombiano avesse accettato la corte giallorossa. Si chiude sull’1-1, con i giallorossi che rimangono nella zona destra della classifica con 5 punti, mentre ilsale a quota 8. Il primo tempo vede un Toro aggressivo su ogni pallone e che sfrutta molto il lavoro sulle fasce di Lazaro e Bellanova, mentrefa a sportellate con tutti. Il colombiano va vicino al gol in avvio con una bella incornata su cui Rui Patricio ci ...

22.47 Calcio,A:- Roma 1 - 1 Niente terza vittoria di fila per il, niente seconda per la Roma. Al 'Grande' finisce 1 - 1. Granata a quota 8 punti,giallorossi solo a 5. Zapata di testa ...Pareggio nel posticipo della quinta giornata.a 8 punti, Roma a 5e Roma pareggiano 1 - 1 nel match in calendario come posticipo serale della quinta giornata del campionato diA 2023 - 2024. I giallorossi passano in vantaggio al 68' con Romelu Lukaku, ...

Torino - Roma (1-1) Serie A 2023 la Repubblica

Zapata riprende Lukaku: 1-1 tra Torino e Roma Sky Sport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport. Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi. ABBONATI ORA Leggi il giornale ...Buongiorno verso l’Atalanta 29 Ago Zapata al Torino, blitz nella notte e accordo per un triennale: oggi le visite mediche e la firma sul contratto 1 Set Serie A, 3ª giornata: Zapata fa il suo esordio ...