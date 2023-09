Carlos Augusto | delusione evidente ma il motivo non è l’Inter

(Di sabato 23 settembre 2023)è rimasto deluso da una decisione che lo riguarda in prima persona e ha deciso di esprimersi via social (e poi di cancellare tutto). Ilnon è. Ecco cos’è successo., su Twitter, ha espresso la suaper la mancata convocazione con la Nazionale Brasiliana. Fernando Diniz ha deciso di privarsi del giocatore nerazzurro e lui tempestivamente ha pubblicato l’emoji di una faccina triste: «». Neanche il tempo di qualche minuto, però, che il tweet è stato cancellato dal calciatore.su TwitterInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Daino contesta il Milan per come ha gestito la partita persa 5-1 contro l’Inter. L’ex difensore rossonero elogia poi Carlos Augusto , ritenendolo più ...

Smaltire la sbornia post derby e preparare al meglio il debutto in Champions League. L' Inter si prepara alla trasferta in casa della Real ...

Carlos Augusto ha debuttato ieri con l' Inter in Champions League nella gara pareggiata per 1-1 dalla squadra di Simone Inzaghi contro la...

' Pavard ha giocato bene ,ha chiuso bene. Arnautovic e Asllani, invece, sono stati da 4 in pagella , ma tutti hanno giocato male... ' ' La Real Sociedad è stata molto pronta, ha ...non è Roberto, nonostante l'assonanza, ed è una buona alternativa, esattamente e forse meno di Gosens, che se non altro era ormai integrato nel gioco nerazzurro. Dimarco è un'...

PODCAST - Pizzi: "Arnautovic sottotono, non avrei rinunciato a Thuram. Carlos Augusto ok" L'Interista

A disp: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Bastoni, Cuadrado, Carlos Augusto, Calhanoglu, Mkhitaryan, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi ...L’Inter, per la prima volta in stagione, non è riuscita a indirizzare la partita come avrebbe desiderato. Dopo una partenza sprint (con 4 vittorie su 4 match in campionato) e il roboante successo per ...