Revisione voto in condotta | i presidi | “La scuola non è un carcere | né riformatorio Deve avere un polso sicuro e un afflato educativo”

... costringendo a unadella Politica Agricola Comune . Ci sono poi questioni più grandi, ... dove il Partito Legge e Giustizia, al governo, ha bisogno di mantenere ilrurale per vincere un ...Leggi anchein condotta, chi prende 6 sarà rimandato a settembre. Cambiano anche le sospensioni. ULTIMA BOZZA disegno di legge approvato [SCARICA]in condotta, ad oggi sarebbe ...

Revisione voto in condotta, Crepet dice sì: “Il buonismo non funziona, con i giudizi è stato un disastro” Orizzonte Scuola

Revisione voto in condotta, chi prende 6 sarà rimandato a settembre. Cambiano anche le sospensioni. ULTIMA BOZZA disegno di legge approvato [SCARICA] Orizzonte Scuola

Secondo Paolo Crepet, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, la questione del voto in condotta nelle scuole non dovrebbe essere affrontata con leggerezza. In una recente intervista, Crepet si esprime ...Maja Hoffmann è stata ufficialmente confermata presidente del Locarno Film Festival, mediante il voto dell’Assemblea sociale ...