Paolo Masella | chi è la mamma | “Lei è davvero tutto per me | mio padre no comment”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 settembre 2023)era solo un bambino quando i suoi genitori si sono lasciati, ma è cresciuto con le idee molto chiare. “Il mio sogno è non farla più lavorare. Se c’è un modo per evitarlo lo farei. Vincerlo o no non mi interessa ma voglio che miaalla sera dorma, si rilassi, resti a casa. E magari cominci a viaggiare“, ha dichiaratoentrando al Grande Fratello. Chi è ladi, mistero sul… Oggi ci sarà anche l’occasione per approfondire questo rapporto così profondo tra i due, sulle difficoltà che hanno dovuto superare insieme e che hanno resol’uomo determinato che è ora. Non è chiaro, invece, se ci sarà modo di parlare anche del ...