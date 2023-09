Migranti | la Corte Ue condanna la Francia | bocciati i respingimenti al confine

(Di giovedì 21 settembre 2023) Ideida parte della, alle frontiere interne, non sono legittimi. Ladi giustizia dell’Ue ha bocciato iin una sentenza sul ricorso presentato da diverse associazioni francesi. Secondo i giudici la direttiva Ue sui rimpatri va sempre applicata, anche quando si tratta di controlli ai confini interni ripristinati temporaneamente da uno Stato membro. Per lairregolari devono quindi “beneficiare di un certo termine per lasciare volontariamente il territorio: l’allontanamento forzato avviene solo in ultima istanza”. LaUe contro ifrancesi deiSe un Paese membro ripristina i controlli alle frontiere interne, spiegano i giudici, ...

I respingimenti dei migranti da parte della Francia, alle frontiere interne, non sono legittimi. La Corte di giustizia dell'Ue ha bocciato i respingimenti in una sentenza sul ricorso presentato da diverse associazioni francesi.