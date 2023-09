Mestruazioni in ritardo | cosa fare?

Leggi su dilei

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il ciclo mestruale è un aspetto della femminilità e della salute femminile che non può essere trascurato. Conoscere il proprio ciclo e monitorare i suoi ritmi rendono una donna davvero consapevole di un cambiamento fisiologico che condiziona il suo benessere, anche nel quotidiano, e la sua salute in generale. È importante riconoscere un ciclo sballato, scarso o troppo abbondante, o un. Ogni segnale può voler raccontare tante cose del nostro stato psicofisico. Undelle, ad esempio, chepuò voler dire? Proviamo a capire meglio. Il ciclo mestruale, in breve Il ciclo mestruale è un “processo” stimolato dal cervello e regolato dagli ormoni, che determina una serie di cambiamenti nell’apparato riproduttivo femminile per la produzione degli ovociti e la preparazione dell’utero per la ...