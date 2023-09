(Di giovedì 21 settembre 2023) Maria Corleone (Us Mediaset) Nella serata di ieri,20, su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano episodio Par Condicio ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Maria Corleone ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Speciale TIM Music Awards – La Festa ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Italia 1 Tenet ha intrattenuto .000 spettatori con il %. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Atlantide Files ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 in prima visione free X Factor 17 segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove Notte al museo 3 – Il segreto del faraone ha ...

Esordio al di sotto delle aspettative per la nuova fiction di Canale5 che si è attestata, con la prima puntata andata in ondascorso (13 settembre), per quanto riguarda gli, a 2.753.000 telespettatori con il 16.5% di share. Tuttavia per i numeri non proprio forti che Mediaset totalizza con le fiction è pur ...La fiction, campione die gran successo di pubblico, viene riproposta questo lunedì econ due puntate cult. Montalbano è ormai da anni uno dei cavalli di battaglia di Rai1. Un ...

Ascolti tv mercoledì 20 settembre 2023: Il commissario Montalbano, Maria Corleone, Chi l’ha visto | Dati Auditel SuperGuidaTV