Ultime notizie Calcio Estero | le parole di Al-Khelaifi e di Luis Enrique

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 settembre 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 PSG,: «L’ossessione per la Champion non è un buon segno» Ledi, tecnico del PSG, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. ECA, Al-: «Il nostro obiettivo è introdurre il salary cap» Nasser Al-, presidente dell’ECA e del PSG, ha parlato ai microfoni del Financial Times dei suoi prossimi obiettivi nel mondo del. Lione, il presidente: «Gattuso? Volevamo Grosso fin dall’inizio» Ledi John Textor, ...