Antognoni | «Thuram lo indicai alla Fiorentina | ma Pradè lo bocciò»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023)ha sorpreso tutti in questo inizio di campionato con l’Inter. A parlarne, che ricorda un aneddoto con laRAMMARICO ? In collegamento su Rai Sport, Giancarlo, ex dirigente della, parla dell’attaccante dell’Inter: «lo avevo individuato tre anni fa, avevo mandato qualcuno per vedere la partita Francia-Romania U21. Gli dissi di guardare Man, ma nel guardare la partita mi era stato fatto il nome di Marcus. Poi girai questo resoconto a. Gli dissi che era un giocatore giovane, intraprendente, con ottime potenzialità, mame lo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...