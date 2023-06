Sant’Antimo | non passa il Bilancio Verso lo scioglimento

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 10 giugno 2023) Nonil. In Consiglio comunale finisce 12 a 12 con 4 consiglieri di maggioranza che votano con l’opposizione Anonil. In Consiglio comunale il Rendiconto finanziario finisce 12 a 12, ma con l’opposizione votano quattro consiglieri di maggioranza. Un sintomo chiaro che qualcosa già non andava in questo primo anno di Amministrazione Buonanno. Il Sindaco di, infatti, era stato eletto il 6 giugno del 2022, solo un anno e quattro giorni fa e – nelle prossime ore – potrebbe rassegnare anche le sue dimissioni, mettendo di fatto fine alla sua esperienza. A votare con l’opposizione Andrea Petito, Francesco Cesaro, Pietro Paolo Di Matteo e Antimo Puca. A fornire un clima di incertezza sul proseguo ...