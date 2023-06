Ma questo è ridicolo Cosa va in onda prima di City-Inter | Van Basten sbotta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 giugno 2023) Tensione ai massimi livelli a casa e allo stadio per-Manchester, finalissima Champions 2023. Ma la Uefa ha sottovalutato forse l'effetto negativo che poteva creare lo spettacolo pre-match in stile Superbowl. Il calcio non è il football americano, l'Ataturk di Istanbul non è una qualsiasi arena della Nfl. L'Europa, insomma, non è l'America e mal sopporta le "amerikanate". Nei minuti immediatamente precedenti alla partita più attesa dell'anno, gli organizzatori infatti hanno allestito sul palco al centro dello stadio un corposo live con le esibizioni musicali del nigeriano Burna Boy, della sexy popstar brasiliana Anitta e, a chiudere, del dj Alesso. Balli, coreografie, fuochi d'artificio fino a pochi secondi dal fischio d'inizio, alle 21. Le telecamere che inquadrano gicalciatori già schierati ne evidenziano le ...