24 ore di Le Mans 2023 | dove vederla in diretta tv e in streaming

(Di sabato 10 giugno 2023) Weekend da non perdere per gli appassionati di motori. Mentre la MotoGp è impegnata in Italia, sul mitico tracciato del Mugello, a Lesi corre la leggendaria 24 ore. Ieri, Valentino Rossi, ha trovato la vittoria nella categoria GT3, nella Road to Le. Oggi, sabato 10 giugno, alle ore...

La 24di Leè la gara di durata un solo giorno, ma per molti vale una carriera. C'è chi l'ha vinta 9 volte e chi l'ha persa all'ultimo giro. Ad assicurarla è chi percorre più giri nell'arco ...LE- I 100 anni della 24di Lesono legati alla storia della Bugatti, che prese parte alla prima gara del 1923 con due Brescia 16S. In quell'occasione le vetture finirono nella top ten, e, in seguito, nel 1930, una ...LE- Sochaux, il paese dove è nata Peugeot, è lontana seidi macchina da Le, dove la marca francese torna a quasi tre lustri di distanza dall'ultima vittoria, che risale al 2009. È lì, a due passi dal confine con la Svizzera, che un gioielliere ...

24 Ore di Le Mans 2023, qualifica nel segno del Rosso Autosprint.it

La 24 Ore di Le Mans 2023 si corre nel weekend del 10 e 11 giugno 2023 e si può vedere in TV su Eurosport (Sky o DAZN), in live streaming su SkyGo e NOW, su Eurosport Player, Discovery+ e Fiawec.tv.Segui la 24 Ore di Le Mans 2023, con le due Ferrari 499P pronte a scattare dalla prima fila, in diretta su Automoto.it ...