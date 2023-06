New York avvolta da cenere e fumo | è allarme

(Di giovedì 8 giugno 2023) Si tratta di un evento senza precedenti Ènella città di New, letteralmenteda una nube tossica, dae polvere a causa di una serie di incedi in Canada. Il sindaco di NewEric Adams ha invitato i cittadini a non uscire se non strettamente necessario. Lo stesso invito lo hanno rivolto le autorità dicendo alla popolazione di «stare al chiuso o indossare mascherine di buona qualità all’aperto». La governatrice Hochul ha anche fatto sapere come verranno rese disponibili e distribuite mascherine N95 nei luoghi pubblici. Nel frattempo sono stati cancellati alcuni voli e molti stanno accumulando ritardi. Sono anche state rimandate diverse partite di baseball, tra cui quella tra gli Yankees e i Chicago White Sox. Sono stati anche cancellati alchi show di Broadway come ...

CHI È MEGHAN ROCHE - Ventisei anni in meno rispetto all'attore, di professione top model. Roche ha 22 anni ed è nata in Pennsylvania, ma vive a. Occhi azzurri e capelli lunghi castani, rientra perfettamente nella tipologia di donne che da sempre accompagnano l'attore 48enne. A soli 13 anni è stata notata dal proprietario di una Spa ...AGI - La provincia canadese del Quebec, colpita duramente dagli incendi che hanno devastato il Paese, attende l'arrivo di rinforzi dall'estero per aiutare a domare gli incendi che stanno travolgendo ...... prova a caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti più difficili ma è evidente come non riesca ad avere l'impatto che aveva sulle partite rispetto alle serie contro Milwaukee e, oltre ai ...

Fumo e cenere dal Canada, New York soffoca nel grigiore Agenzia ANSA

Da Sotheby’s l’opera dell’artista franco-americana è stata battuta per quasi 33 milioni di dollari. A New York aste da capogiro ...È allarme nella città di New York, letteralmente avvolta da una nube tossica, da cenere e polvere a causa di una serie di incedi in Canada.