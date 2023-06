Cesena-Lecco | playoff Serie C | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 giugno 2023) Novanta minuti di gioco che ci consegneranno, ufficialmente, le due compagini che si giocheranno l’ultimo posto disponibile per approdare inB nella finale di questo torneo di fine regular season. È stato un viaggio lunghissimo ed estenuante che ha portato tutte le partecipanti ad affrontare, prima del diretto avversario, una stanchezza latente, ma pressante, che ha certamente condizionato qualche prestazione. La posta in palio è altissima e gli ultimi sforzi potrebbero regalare alle tifocoinvolte il più dolce dei premi. Prima di celebrare i sogni di gloria, però, bisognerà staccare il pass in queste semifinali deipromozione diC: una delle partita in programma è, sfida fin qui comandata dai romagnoli dopo il successo dell’andata. Ecco tutto ...