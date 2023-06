Ultime Notizie – allerta per decine di milioni di persone

(Di mercoledì 7 giugno 2023) E’ allarme per l’enorme nube di fumo provocata dagli incendi divampati in Canada.didiin Nord America si sono svegliate con pericolosi livelli della qualità dell’aria. Il fumo ha ricoperto vaste aree dell’Ontario e del Quebec, mentre una foschia arancione è da ieri sospesa su gran parte degli Stati Uniti nord-orientali. Alcune città, tra cui Toronto e New York, hanno registrato per breve tempo la peggiore qualità dell’aria al mondo durante la notte. Cancellate tutte le attività all’aperto delle scuole pubbliche della Grande mela e Washington, e nella capitale è scattato “il codice rosso” per la qualità dell’aria. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha spiegato che la decisione è stata presa in base alle previsione di un peggioramento della situazione della nube di fumo nel pomeriggio di oggi. “Al momento, ...

I due giovani sono accusati dai pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, che hanno chiesto e ottenuto il giudizio immediato, di avere 'vendut' in cambio di 'mazzette',...Iscriviti per partecipare " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi spettacolo Fedez sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti, d'evoluzioni e di rivoluzioni. Solo nellesettimane, ha lanciato un tormentone , ha immesso sul mercato una bevanda ...

Ucraina, ultime notizie. Putin a Erdogan: «Distruzione diga azione barbara di Kiev». Zelensky, ... Il Sole 24 ORE

Colloqui in corso tra le due società: sul tavolo una possibile concentrazione per far fronte a un mercato sempre più competitivo ...Al Giffoni Film Festival sarà presentato in anteprima Noi anni luce, lungometraggio del regista Tiziano Russo. Scopriamone insieme trama, cast e qualche curiosità!