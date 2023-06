(Di lunedì 5 giugno 2023) Giugno è un mese finalizzato quasi esclusivamente al Tour de Franceche partirà il prossimo 1 luglio da Bilbao. Ieri è partito ildel Delfinato, ma da domenica prossima 11 giugno sarà il momento di un’altra corsa adi una settimana, ildi, giunto all’edizione numero 86 e che eleggerà l’erede di Geraint Thomas, vincitore lo scorso anno. Sarà corsa vera, che si aprirà e si chiuderà con una cronometro; la prima di 12,7 km ad Einsiedeln e la seconda, più vallonata e più lunga (25,7 km) a San Gallo. Ma ci saranno tanteda osservare, come la terza e la quarta, con gli arrivi in salita a Villars-sur-Ollon e a Leukerbad. La tappa regina sarà però la quinta, quella da Fiesch a La Punt, con tante montagne tra cui il Passo dell’Albula, dove si toccheranno i ...

... dopo l'importante vetrina della partenza deld'Italia e il passaggio nel nostro territorio: '... inla vendita delle mountain bike ha superato gli sci, e dal punto di vista del ......ad ospitarle sono posti di dimensioni ridotte si trovano persino a passeggiare amabilmente in... Un successo di pubblico a dir poco stupefacente! Locarno Film Festival Nel cuore della(...Il danese, campione uscente del Tour, si presenta con tutta la Jumbo - Visma a disposizione a parte Wout Van Aert, che ha scelto ildi. Sarà lui il faro della settimana. Per Vingegaard ...

Giro di Svizzera 2023: programma, orari, tv, streaming. Il calendario e le tappe OA Sport

Giancarlo Odoardi espone le sue riflessioni e considerazioni dopo la partenza e il passaggio del Giro d'Italia in Abruzzo in merito alla situazione delle piste ciclabili e del cicloturismo su tutto il ...Bastano due giri a Bautista per staccare tutti e vincere anche Gara2. Secondo Razgatlioglu secondo. Locatelli è sesto e precede Petrucci. Rinaldi cade a sei giri dalla fine ...