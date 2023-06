Chiambretti in Rai? Fiorello lo incalza | ' Saresti l' unico di sinistra | portati una bandiera rossa'

(Di lunedì 5 giugno 2023)sta per chiudere questa stagione di Viva2 . È cominciata oggi, lunedì 5 giugno, l'ultima settimana del programma. Nella sua rassegna stampa c'è spazio per le recenti dichiarazioni di ...

E i fan sperano Raimondo Todaro torna a Ballando dopo la lite con Maria De Filippi La risposta di Milly Carlucci Fiorello suin- è il commento ironico dello showman - è ...Inizia l'ultima settimana di Viva Rai2 e nella rassegna stampa di Fiorello c'è spazio per le recenti dichiarazioni di Piero, al quale "piacerebbe chiudere la carriera in". "- è il commento ironico dello showman - è l'unico, l'unico soprattutto di sinistra, che vuole venire ine non andare lì, a Discovery., bravo, vieni da noi ma sappi ...Intanto proprio Fiorello oggi ha parlato della nuovatargata governo Meloni : "è l'unico, soprattutto di sinistra, che vuole venire ine non andare a Discovery. Piero, bravo! ...

Chiambretti, 'mi piacerebbe chiudere la carriera in Rai' Agenzia ANSA

Fiorello sta per chiudere questa stagione di Viva Rai2. È cominciata oggi, lunedì 5 giugno, l'ultima settimana del programma. Nella sua rassegna stampa c'è ...Il conduttore è pronto a tornare a lavorare per il servizio pubblico: “La Rai, si sa, è la mamma di tutti e un ritorno in Rai sarebbe ...