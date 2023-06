Calendario Roland Garros 2023 oggi | orari | ordine di gioco 5 giugno | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dalla domenica al lunedì, cambia la settimana, ma sempre ottavi di finale sono al. Il secondo torneo dello Slam completa il suo allineamento ai quarti, e lo fa con una giornata che promette, per varie ragioni, un numero importante di scintille. In particolare, tra le donne è stato riservato lo Chatrier a due sfide non scontatissime. Questo perché Ons Jabeur, pur avendo continuato a vincere, ancora non sembra al picco di forma; qualche chance la croata Bernarda Pera ce l’ha. Per Coco Gauff prova Schmiedlova: la slovacca sembra praticamente in resurrezione. Tra Sorribes Tormo e Haddad Maia sfida sull’asse Spagna-Brasile (e, per l’iberica, roventi polemiche); si cerca di capire se al 6-0 6-0 di due giorni fa Iga Swiatek farà seguire un’altra prova monstre con l’ucraina Lesia Tsurenko. In campo maschile nessuno si aspettava un ...